Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Periodetitel lonkt voor Hoogeveen na zege op Fortuna Wormerveer Hoogeveen wint in eigen huis van Fortuna Wormerveer (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding) Marco Hartman: de maker van twee doelpunten. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOETBAL - Hoogeveen is ook in de achtste speelronde van de Hoofdklasse A ongeslagen gebleven. De koploper had het lastig met Fortuna Wormerveer, maar boekte uiteindelijk een 3-0 overwinning.

Geschreven door Myon Padding

De gehele eerste helft wist Hoogeveen slechts af en toe een opening te vinden in de verdediging van de Noord-Hollanders. Fortuna had de laatste linie goed georganiseerd staan en was bovendien in aanvallend opzicht regelmatig dreigend. Binnen tien minuten kreeg de ploeg van trainer Martin de Groot de eerste kans van de wedstrijd. Jessey Chu Kuiper kwam net te laat om binnen te tikken bij de tweede paal.



Hoogeveen wist weinig serieuze scoringskansen af te dwingen, maar zocht de kleedkamer na 45 minuten toch op met een voorsprong. Vlak voor de pauze werkte de Fortuna-defensie een vrije trap van Sadik Spijodic ongelukkig in het eigen doel.



Rood voor Heijnis

Ook in de tweede helft had Hoogeveen aanvankelijk de handen vol aan de middenmoter, maar Ferry Heijnis dupeerde Fortuna door twee keer vlak achter elkaar geel te incasseren. Met een man minder kwamen de gasten toch dicht in de buurt van de 1-1. Keeper Nick Borgman redde op een schot van Luuk Purvis.



Hartman zorgt voor de ommekeer

Marco Hartman loodste Hoogeveen in de laatste twintig minuten in veilige haven. De invaller kreeg de bal gelukkig in zijn bezit en passeerde doelman Maarten List van dichtbij: 2-0. Hartman nam ook de derde treffer voor zijn rekening door een afgemeten voorzet van Shakki Mohamed fraai binnen te koppen.



Eerste periode

Door de zege heeft Hoogeveen de eerste periodetitel voor het grijpen. De voorsprong op DEM, de nieuwe nummer twee van de ranglijst, is vijf punten. Volgende week is een overwinning in de uitwedstrijd tegen De Bataven voldoende.