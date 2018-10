Deel dit artikel:













Een monoloog met een koe in Lhee: Maalkop behandelt maatschappelijk probleem Acteur Fabian Jansen (foto: Peergroup) Jan Bloemerts stelde zijn stal beschikbaar (foto: archief RTV Drenthe)

Maalkop, een voorstelling over een jonge boer die zijn bedrijf kwijtraakt en eigenlijk alleen nog zijn leed kan delen met een koe, is van donderdag tot en met zondag nog te zien in Lhee. De productie van locatietheater Peergroup wordt gespeeld in een lege boerenschuur in het dorp.

Geschreven door Steven Stegen

Peergroup heeft het aantal voorstellingen uitgebreid. De belangstelling van het publiek is groot, de reacties soms emotioneel. "Het is een heel belangrijk en actueel onderwerp", zegt Jan Bloemerts. Hij moest zelf om gezondheidsredenen stoppen met zijn melkveehouderij en heeft zijn bedrijf beschikbaar gesteld als locatie om Maalkop op te voeren.



Emotie

Bloemerts weet hoe het voelt. Dat moment waarop de laatste koe de klep van de vrachtwagen oploopt en het stil wordt op het bedrijf. "Het wordt steeds leger om je heen. De contacten met voerleveranciers, de dierenarts, het valt allemaal weg. Dat brengt veel emotie met zich mee. Maar ik denk dat het breder is dan alleen boeren, dit is echt een maatschappelijk probleem."



In Maalkop zet acteur Fabian Jansen overtuigend het verhaal neer van de boer die eigenlijk geen boer wilde worden, het toch doet, maar het uiteindelijk niet kan volhouden. Met dramatische gevolgen. Koe Martje 160 is tot het laatst zijn metgezel waaraan hij zijn verhalen en frustraties kwijt kan.



Het spelen met een echte koe is natuurlijk heel bijzonder. Martje 160 weet inmiddels wat er van haar wordt verwacht. "We hebben uitvoerig met haar gerepeteerd, ze moest wennen aan wat ik doe en wat er van haar wordt verwacht", vertelt Jansen. Hij heeft zich grondig op de rol voorbereid. "Door veel te praten met boeren en uitgebreid research te doen."