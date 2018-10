Deze 100 teams doen mee aan het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

De honderd deelnemers aan het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn bekend. Ten opzichte van de editie van vorig jaar zijn er zes wijzigingen.

MVV Alcides, Gasselternijveen, VEV, Achilles 1894 (zat), Musselkanaal en Rouveen komen in de plaats voor Sweel (zat), VV LEO, Voorwaarts Westerhaar, Turkse Kracht, Drienerlo en Nieuwleusen.Titelverdediger van het toernooi is Elim, de ploeg die vorig jaar als vierdeklasser verrassend won. In de finale werd Noordscheschut aan de kant gezet met 5-1.De honderd deelnemers aan de 42ste editie van PWZ (op alfabetische volgorde):1. Achilles 1894 (zat)2. Avereest3. Balkbrug4. Bargeres5. Beilen6. Bergentheim7. Borger8. Bruchterveld9. CEC10. CSVC11. Daarlerveen12. Dalen13. De Treffer '1614. de Weide15. Dedemsvaart16. DKB '4417. DOS '6318. Drenthina19. DSC '6520. DVC '5921. Dwingeloo22. DZOH23. EEC24. EHS '8525. Elim26. Emmen27. EMMS28. Erica '8629. FC Klazienaveen30. FC Meppel31. Fit Boys32. Gasselternijveen33. Germanicus34. Gramsbergen35. Hardenberg '8536. HOC37. HODO38. Hollandscheveld39. Hoogeveen (zat)40. Hoogeveen (zon)41. HZVV42. Kloosterhaar43. KSC44. Lemele45. Lutten46. Mariënberg47. MSC48. Muntendam49. Musselkanaal50. MVV Alcides51. Nieuw Balinge52. Nieuw Buinen53. NKVV54. Noordscheschut55. NWVV56. Olympia '2857. OVC '2158. OZC59. Pesse (zon)60. Protos61. Raptim62. Rolder Boys63. Rouveen64. Ruinen65. Ruinerwold66. Sc Angelslo67. Sc Erica68. Sc Roswinkel69. Sc Stadskanaal70. SCD '8371. Schoonebeek72. SCN73. Sleen74. Sportl. Vroomshoop75. SVBC76. SVBO (zat)77. SVBO (zon)78. SVV '0479. SVV '5680. Sweel (zon)81. Ter Apel '96 (zon)82. Tiendeveen83. Titan84. Twedo (zon)85. Valther Boys86. Valthermond87. VCG88. VEV89. VIOS90. Vitesse '6391. VKW92. Weerdinge93. Weiteveense Boys94. Witteveense Boys95. WVV '3496. ZAC97. Zandpol98. Zuidwolde99. Zwartemeerse Boys100. ZZVVVoorzitter Gradus Zwiers van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi laat aan RTV Drenhte weten dat hij verwacht komende week de poule-indeling bekend te kunnen maken.Voorronde op zaterdag 22 december vanaf 18.00 uur.Kwartfinale op donderdag 27 december vanaf 18.00 uur.Halve finale op zaterdag 29 december vanaf 18.00 uur.Tussenronde op 2 januari 2019 vanaf 18.00 uur.De finale van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland wordt gespeeld op 5 januari 2019 vanaf 11.00 uur in Sporthal Angelslo in Emmen.