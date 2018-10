Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Duizenden toerfietsers genieten op de flanken van de VAM-berg Enkele duizenden toerfietsers reden dit weekend de VAM-berg op (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof) Mountainbikers zouden graag een apart of road parcours zien (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof) Fietsers, wandelaars en ATB'ers rijden naar de top van de VAM-berg (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Enkele duizenden toerfietsers hebben dit weekend de VAM-berg beklommen. De meeste reacties zijn lovend, maar er moet ook nog het een en ander aan de route naar het dak van Drenthe veranderen.

Zaterdag kwamen er zo'n tweeduizend fietsers over de hele dag richting de vuilnisbelt bij Wijster. Zondag waren het er nog enkele meer.



Rieks Poelman, die namens het motorbegeleidingsteam Assen bij de bult aanwezig is, ziet dat de Col du VAM deze aantallen bezoekers over het algemeen prima aan kan. "Alleen zondagmiddag werd het af en toe een beetje krap, toen er iets meer wandelaars en gewone fietsers hier naar toe kwamen."



Problemen in afdaling

Vooral in de afdaling leidt dit soms tot problemen. "Daar zijn wandelaars voor de fietsers iets minder gewenst. Wij hebben in onze bevindingen aangegeven dat het misschien goed is dat er een apart wandelpad komt."



Ook moet volgens Poelman nog naar de verkeersborden langs de weg worden gekeken. "Die staan soms te dicht op de weg. Bij een scherpe bocht in de afdaling rij je er bijna tegenaan. Daarnaast zijn niet alle fietsers gelukkig met de steentjes naast de weg. Maar dit zijn alleen enkele kleine dingetjes."



Stijl en moeilijk

De fietsers zelf zijn lovend. "Het is best stijl en dat maakt het vrij moeilijk. Maar het is een mooie uitdaging. Je kunt iedere keer op en neer en op die manier behoorlijk wat klimkilometers pakken", zegt een vader, die zijn zoon voor het eerst meeneemt om te klimmen.



Twee mountainbikers zijn al enkele keren omhoog gereden. Zij zijn enthousiast. "Het is zwaar, maar voor de MTB'ers mag het nog wel iets uitdagender met een off road parcours."