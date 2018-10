Deel dit artikel:













Drukte tijdens Fruitpersdag: 'Mensen zijn zich vaak niet bewust van wat er te krijgen is' De bakker bakt tijdens de Fruitpersdag rondo's van de geplukte appels (foto: RTV Drenthe)

Wat je van ver haalt is niet altijd lekkerder of beter. Ondernemers die zich bezig houden met streekproducten zullen dit meteen beamen. Ook al is de prijs van die producten vaak hoger dan in de supermarkt.

Geschreven door Andries Ophof

En weggooien is ook niet nodig. Zelfs als je een overschot hebt. Bijvoorbeeld aan appels. Vandaag kon je je appels tot appelsap laten persen in Zuidwolde. Op het akkerbouwbedrijf van de familie Lindenhols was een streekmarkt georganiseerd. Tijd om spontaan een kist met appels te brengen om te persen was er niet. Alles was volgeboekt.



Eigen speltbrood met lokaal vlees

Op het erf van de boerderij maakt een bakker gebakjes van de appel. Verderop is een streekrestaurant bezig met het bereiden van zelfgemaakt speltbrood met vlees uit de buurt. En in de hal brengt de Irene Verkerk van de wijngaard in Tiendeveen zelfgemaakte wijn aan de man. Ze merkt dat er meer aandacht komt voor producten uit de buurt. "Eigenlijk is men zich er helemaal niet bewust van wat er in de buurt te krijgen is. Hier worden ze zich er bewust van dat het er is. Ik laat ze proeven. Dat helpt."



Akkerbouwer Geert Lindenhols is een pionier op dit vlak. Hij maakt al koolzaadolie als alternatief voor olijfolie. En die olie produceert hij zelf en verkoopt het onder andere in de supermarkt in Zuidwolde. En nu heeft hij wat nieuws, veldbonen. "Ik verkoop ze onder andere aan Distrivers in Hoogeveen. Zij gebruiken het bijvoorbeeld voor in de gehaktballen voor het UMC in Groningen. En ook zorgcentra gebruiken het. Er zitten namelijk veel eiwitten in."



Veldbonen zorgen voor een beter herstel bij ziekte

De oogsten van Lindenhols probeert hij zoveel mogelijk in de omgeving af te zetten. Dat scheelt tussenhandelaren. Alleen als het om bulk gaat, zoals aardappels en tarwe, dan is hij afhankelijk van fabrieken.



De Fruitpersdag is, op een hapering van de pers na, een succes. En al die ondernemers denken al na over een nieuw evenement. Want bij de verkoop van streekproducten geldt één ding in het bijzonder. Je moet enorm je best doen om bekendheid te geven aan wat je maakt.