Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Volle buit en koppositie voor Pesse De armen in de lucht bij Pesse-hoofdtrainer John Kramer (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Pesse gaat alleen aan kop in de vierde klasse E. De formatie van John Kramer was op eigen veld met 2-1 te sterk voor streekgenoot HODO uit Hollandscheveld. Medekoploper Titan morste op bezoek bij KSC.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Door de degradatie van HODO kwamen beide streekgenoten elkaar zondagmiddag na lange tijd weer tegen in competitieverband. Voor rust controleerde Pesse het duel. De thuisploeg overleefde een speldenprikje van HODO en kwam na een half uur spelen aan de goede kant van de score terecht.



Invaller scoort

Erwin Strijker kreeg de bal van spits Remmert Verbrugge. De middenvelder liet Marcel Pol kansloos. Vlak voor het rustsignaal liet Strijker een vergelijkbare kans op verdubbeling van de score liggen.



In de 66ste minuut kwam HODO op gelijke hoogte. Invaller Stefan Kikkert prikte op de rand van het strafschopgebied raak. Na goed doorzetten verzuimde Dave Padding een aantal minuten later de gasten uit Hollandscheveld op voorsprong te zetten.



Verbrugge

In de slotfase ging Pesse de lange bal hanteren. Aanvaller Verbrugge zette Paul Baldé van HODO onder druk, ontfutselde de verdediger de bal en bolde koelbloedig het net. De nieuweling in de voorhoede van Pesse werd snel na de goal bedolven onder zijn teamgenoten.



In de blessuretijd kon Martijn Dekker de gelijkmaker binnen knikken. De jongeling zag zijn inzet een halve meter naast het doel van Pesse-doelman Ruben Waninge verdwijnen. Bij het horen van het laatste fluitsignaal was de blijdschap groot bij de mannen van Kramer.



5-5

Door een remise van Tita bij KSC (1-1) gaat Pesse alleen aan kop in de vierde klasse E. De groen-witten hebben vijftien punten uit vijf duels. In dezelfde klasse speelden Witteveense Boys'87 en Wijster met liefst 5-5 gelijk.