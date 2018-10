MSC geeft voorsprong uit handen, maar wint toch

VOETBAL - MSC heeft voor de derde keer op rij gewonnen in de zondag Hoofdklasse A. De Meppelers wonnen met 5-2 van RKZVC.

MSC stond binnen twintig minuten voor met 2-0, na twee doelpunten van Justin Benjamins.Vlak voor rust schoten de bezoekers uit het Gelderse Zieuwent de 2-1 binnen (Mart Schutten) en vlak na rust lag ook de 2-2 in het netje. De gelijkmaker werd gemaakt door de topscorer van de Hoofdklasse A, Sjors Storkhorst (10 doelpunten).MSC kwam vervolgens terug in de wedstrijd en in de 68ste minuut maakte Camiel Fidom de verlossende 3-2.Uiteindelijk werd het 5-2 door doelpunten van Remco Hof en Noah Schuurman.MSC staat na acht gespeelde wedstrijden op de negende plek met 11 punten.