Nagengast in achterhoede bij Wereldbekerwedstrijd Bern, Dekker negende Nagentgast eindigde als vijfde bij de beloften (Foto RTV Drenthe Archief)

VELDRIJDEN - Fleur Nagentgast uit Beilen is tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd op de zesentwintigste plaats geëindigd. De renster van Telenet Fidea Lions, eindigde daarmee als vijfde in haar categorie onder de 23 jaar.

De zege ging naar Marianne Vos, die in de slotronde afstand nam van Annemarie Worst, die beslag legde op de tweede plaats. De Amerikaanse Katie Compton werd derde. Nagentgast kwam op +1.52 binnen van de winnares Vos.



In het klassement om de wereldbeker staat Nagentgast nu op de dertiende plek. Het optreden in Bern was de derde wereldbekerwedstrijd. Eerder reed Nagentgast in Waterloo (11e) en in Iowa City (17e)



Dekker

Jens Dekker kwam in Bern voor het eerst in actie bij de Beloften. De inwoner uit Fluitenberg eindigde op de negende plaats. De winst ging naar de Belg Eli Iserbyt, die voor de Fransen Eddy Fine en Antoine Benoist.