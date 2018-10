Deel dit artikel:













vv Emmen blijft ongeslagen, GOMOS pakt eerste overwinning GOMOS heeft de eerste overwinning in de 1e klasse F binnen (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Opnieuw wint vv Emmen een wedstrijd in de competitie van de 1e klasse F. Vandaag werd in eigen huis GRC Groningen verslagen met 4-1. Door de zege voert Emmen nog steeds de ranglijst ongeslagen aan.

Nadat de Emmenaren in de 46e minuut op achterstand raakten, duurde het niet lang voordat de gelijkmaker uit de hoge hoed getoverd werd. Sem Nijkamp prikte de bal twee minuten na de eerste treffer binnen. In de 54e minuut verdubbelde Sander de Groot diegene de de score voor Emmen. Sem Nijkamp zorgde er uiteindelijk voor dat de drie punten in Emmen bleven. Hij schoot in de 82e en 89e minuut van de wedstrijd twee strafschoppen binnen.



VKW - SVBO 0-1

In het Drentse onderonsje tussen VKW uit Westerbork en SVBO uit Barger-Oosterveld trokken de bezoekers aan het langste eind. Door de 0-1 overwinning stijgt SVBO naar de zesde plek van de ranglijst met, evenals VKW, zeven punten. De ploeg uit Westerbork staat op plek vijf.



FVC - Nieuw Buinen 3-1

Nieuw Buinen ging vanmiddag op bezoek bij het Friese FVC. De thuisclub kwam na ruim vijftien minuten op voorsprong via Leon Faber. In de 33e minuut had Nieuw Buinen de kans om op gelijke hoogte te komen middels een strafschop, maar deze werd gemist. In de slotfase van de eerste helft tilde Rick van Loon de marge van FVC naar 2-0.



Na de thee hoefde de thuisploeg niet lang te wachten op nog een doelpunt van Van Loon. In de 48e minuut was het weer raak: 3-0. Toch kwam ook Nieuw Buinen nog tot scoren. In de 71e minuut viel de eretreffer: 3-1.



WVV - GOMOS 1-5

GOMOS heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. Bij WVV werd met het maar liefst 1-5. Hoewel de thuisploeg vroeg op voorsprong kwam, antwoordde GOMOS met een benutte penalty van Sloots en een doelpunt van Jannes Siegers. In de tweede helft ging de ploeg uit Norg verder met scoren en bouwde de winst uit naar 1-5. Doelpuntenmakers waren Daan Krause, Guido Koolen en Roy Slachter.