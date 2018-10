Deel dit artikel:













Alcides weer met 5-1 ten onder in uitwedstrijd Alcides-verdediger Dennis Blokzijl (archieffoto: RTv Drenthe)

VOETBAL - Alcides heeft voor de tweede keer op rij een uitwedstrijd met 5-1 verloren. De equipe uit Meppel kreeg een pak slaag bij Silvolde. Twee weken eerder was Alcides met dezelfde cijfers onderuit gegaan bij De Bataven.

Door het verlies staat de ploeg van trainer Wilko Niemer met tien punten uit acht duels op de elfde plaats. Silvolde heeft hetzelfde puntentotaal, maar staat op doelsaldo een plek hoger.



Vroege achterstand

Alcides kwam al vroeg op achterstand op Gelderse bodem. Evert Römer hielp Silvolde in de tweede minuut aan de 1-0. Tot overmaat van ramp moest Alcides-doelman Danny Bos zich geblesseerd laten vervangen. Rick Bouwmeister zette Silvolde na ruim een half uur bijna op 2-0, maar zijn kopbal belandde tegen de lat.



Gelijkmaker

Vlak daarna kwam Alcides via een mooie aanval op gelijke hoogte. Dani Lohmann rondde op passende wijze af: 1-1. Toch sloot Silvolde de eerste helft met een voorsprong af. Na een combinatie met Evert Römer maakte Roy Bouwman de 2-1.



Weer snelle treffer

Silvolde begon ook de tweede helft met een snelle treffer. Jaël Krosse tilde de marge van de thuisclub naar 3-1. In het laatste kwartier nam Silvolde ruim afstand van Alcides. Vanaf de penaltystip tekende Bouwmeester voor de 4-1, waarna Kelvin Meijer voor de eindstand zorgde.



Slechte generale

De nederlaag vormt een slechte generale voor Alcides in aanloop naar de stadsderby tegen MSC. Dat duel zal zaterdagavond op Sportpark Ezinge worden afgewerkt.