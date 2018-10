Uitslagen en stand zondagvoetbal

VOETBAL - vv Hoogeveen lijkt rechtstreeks af te gaan op de eerste prijs van het seizoen in de hoofdklasse B. De formatie van trainer Nico Haak boekte vanmiddag op eigen veld de zesde zege van het seizoen. Fortuna Wormerveer werd met 3-0 verslagen. Als Hoogeveen volgende week wint bij De Bataven is de eerste periodetitel een feit.

Ook goed nieuws voor Achilles 1894 en MSC. Beide ploegen wonnen van respectievelijk RKHVV (2-3) en RKZVC (5-2). Alcides ging hard onderuit. Bij Silvolde werd het 5-1.vv Emmen blijft het uitstekend doen in de 1e klasse F. De formatie van Hendrik Oosting won ook de vierde competitiewedstrijd. GRC Groningen werd met 4-1 verslagen. Man of the match werd Sem Nijkamp die drie goals maakte. VKW leed in deze klasse de eerste nederlaag van het seizoen. SVBO was in Westerbork met 1-0 te sterk.In de tweede klasse K leed Roden de eerste nederlaag van het seizoen. Op eigen veld werd het 3-7 tegen Hoogezand. Heine Uuldriks was de plaaggeest voor Roden. De spits van Hoogezand scoorde vijf keer.Hieronder alle uitslagen in het amateurvoetbal van vandaag: