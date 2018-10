Zuidwolde met gemak langs armoedig SC Erica

VOETBAL - Zuidwolde en SC Erica hadden tot vandaag nog geen enkel punt gepakt in de 2e klasse L en dus was het duel van vanmiddag een heuse degradatiekraker. Na negentig minuten was duidelijk dat vooral de gasten dit seizoen moeten vrezen. Zuidwolde won kinderlijk eenvoudig met 4-0.

De uitzending van Onze Club, met een uitgebreide samenvatting van dit duel

Toch zal ook Zuidwolde de toekomst met wel wat vraagtekens tegemoet zien, want de topscorer van de thuisclub (Frans Capellen) gaat binnenkort op wereldreis.Capellen zorgde vanmiddag voor de openingsgoal door in de 18e minuut fraai te scoren vanuit de omschakeling. Tien minuten later zorgde gelegenheidsaanvaller Steven Berghuis, op aangeven van diezelfde Capellen, voor de 2-0. De linksback, die donderdag hoorde dat hij zou spelen als spits, schoot binnen via de onderkant van de lat.Kort na rust besliste Stef Raben het duel door uit een scrimmage van zo'n anderhalve minuut het beslissende zetje te geven. Aangever was ditmaal Berghuis die uiteindelijk uitgroeide tot de man of the match. Eerst miste hij nog een enorme kans op de 4-0, maar dat maakte hij even later volledig goed door schitterend te scoren met een lob over de arme Gebbeken.Erica, twee jaar geleden nog eersteklasser, stelde dus zwaar teleur. De formatie van trainer Erwin Sikkes kreeg desondanks nog voldoende kansen op één of twee doelpunten, maar zelfs topscorer Jan-Willem Beukers bleek hopeloos uit vorm.Bekijk hieronder alle uitslagen in de zondag 2e klasse L: