Achilles 1894 trekt tegen RKHVV in slotminuten overwinning over de streep

VOETBAL - De voetballers van Achilles 1894 trokken tegen RKHVV uit Huissen de overwinning over de streep. Vlak voor tijd hielden beide ploegen elkaar nog in evenwicht, maar Jean Pierre N'Gouan zorgde ervoor dat de ploeg uit Assen met de volle buit terug ging: 2-3.

Na afloop was het de thuisploeg die flink klaagde over de scheidsrechter. "Dat vind ik niet op zijn plaats. Het is erg gemakkelijk om naar de arbiter te wijzen", aldus trainer Paul Weerman van Achilles 1894. "Een gelijkspel was misschien meer op zijn plaats, maar het was zeker niet zo dat wij de overwinning gestolen hebben."



Voorsprong

In de eerste helft kwam Achilles op een comfortabele voorsprong door doelpunten van Stan Haanstra en Ids Hannema. Vlak na rust sloeg RKHVV gelijk toe via Thom Boelen. Vervolgens scoorde Hamdi Tasci de gelijkmaker. In de slotfase sloeg Jean Pierre N'Gouan toe.



"We hebben niet goed gespeeld", oordeelde Weerman. "Maar het was niet zo dat wij veel voor RKHVV onder deden. Het was zeker niet zo dat de overwinning gestolen was. Voor een keer hebben wij de overwinning over de streep getrokken. Dat mag ook wel een keer.



Vierde

Door de overwinning staat Achilles 1894 nu op de vierde plaats in de Hoofdklasse A met veertien punten. De achterstand op koploper Hoogeveen bedraagt nu zes punten.