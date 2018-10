Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De terugkeer van HODO én het succes van Hoogeveen, Elim en Pesse in Onze Club Bekijk nu de 7e utizending van Onze Club

VOETBAL - Het heeft even geduurd, maar eindelijk maakt HODO uit Hollandscheveld haar rentree in het populaira amateurvoetbalprogramma Onze Club. De huidige medekoppositie in de zondag 4e klasse E heeft daar natuurlijk veel mee te maken. Vanmiddag ging HODO op bezoek bij een andere topper in deze klasse, sv Pesse.





De kelderkraker van dit weekend was het duel tussen Zuidwolde en SC Erica in de zondag 2e klasse L. Beide ploegen wachten na respectievelijk 3 en 4 duels nog op het eerste punt.



Het Asser ACV moest gisteren winnen van WHC om niet te ver achterop te raken in de strijd om het kampioenschap in de zaterdaghoofdklasse.



Bekijk nu: De uitzending van Onze Club, met de rentree van HODO en het succes van Elim, Hoogeveen en Pesse Ook in Onze Club aandacht voor vv Hoogeveen en SC Elim, twee van de meest succesvolle Drentse clubs tot nu toe. vv Hoogeveen lijkt na de promotie van vorig seizoen rechtsreeks af te stevenen op de 1e periodetitel in de zondaghoofdklasse A, terwijl Elim na de titel van vorig seizoen opnieuw ongenaakbaar lijkt. Hoogeveen speelde op eigen veld tegen Fortuna Wormerveer en Elim ontving gistermiddag middenmoter ZZVV.De kelderkraker van dit weekend was het duel tussen Zuidwolde en SC Erica in de zondag 2e klasse L. Beide ploegen wachten na respectievelijk 3 en 4 duels nog op het eerste punt.Het Asser ACV moest gisteren winnen van WHC om niet te ver achterop te raken in de strijd om het kampioenschap in de zaterdaghoofdklasse.