Bosbeek kronkelt weer door Assen: 'Mooi die oude natuur die terugkeert'

Nog een paar maand en Assen ligt echt weer aan de Drentsche Aa, dankzij het herstel van twee oude beken die kronkelend de stad uitstromen.

Twee miljoen euro kost het herstelproject. "Maar dan heb je ook een fraai stuk natuur waar Assenaren volop van kunnen genieten", vindt wethouder Janna Booij. "We hebben al vele miljoenen in asfalt gestoken aan deze kant van de stad. Nu is de natuur aan de beurt."Het gaat om de Nijlandsloop in Assen-Oost en de Bosbeek in Oud-Zuid. Dit zijn twee oude beken die hun oorspronkelijke loop terugkrijgen, zoals een paar honderd jaar geleden.Beide waterlopen waren deels rechtgetrokken en gedempt en sloten ook niet meer rechtstreeks op elkaar aan. "Ze leken meer op een sloot dan op een beek. Straks kronkelen ze weer, hebben we vissen in de beek, met vistrappen, en kunnen Assenaren er langs fietsen en wandelen, dankzij nieuwe paden", aldus Booij.Eerder dit jaar begon het graafwerk bij de Nijlandsloop. Dat is bijna klaar.Aan de Bosbeek wordt sinds september gewerkt. Grote delen zijn weer uitgegraven en wat er nog van de oorspronkelijke beek lag is flink verbreed. De beek ontspringt in het Asserbos en loopt via de Port Natalweg achter het ziekenhuisterrein langs, om vervolgens via een grote duiker onder de Europaweg-Zuid en het spoor door te stromen. Daar sluit de Bosbeek aan op de Nijlandsloop, die via het Anreperdiepje in de Drentsche Aa uitkomt.Buurtbewoners van de Port Natalweg zijn enthousiast over de herstelde bochten van de vroegere Bosbeek. "Mooi hoor, die oude natuur weer terug", zegt Adrie Zingstra-Boomaars. Al was het volgens haar wel eerst flink schrikken door de enorme kaalslag."Toen ze hier begonnen dacht ik: 'oh, gut, daar gaat ons bos, want ze bleven maar kappen en kappen'. Maar nu de beek er ligt, met die bochten erin, en er ook nog een heel stuk bos over is, vind ik het prachtig. En elke dag verandert het beeld weer. Mooi hoe ze het historische beeld weer terughalen", vindt Boomaars.De graafmachines zijn nog volop aan het werk achter het ziekenhuis. En er komt in het fietspad langs de Europaweg-Zuid nog een fietsbrug over de weer uitgegraven Bosbeek.Eind dit jaar moet het bekenherstelproject klaar zijn. Ook kan er dan een hengeltje uitgegooid worden. "Het water is al zo mooi helder, zwemmen zou ook best kunnen toch? Maar dat zal wel niet gebeuren", lacht bewoonster Boomaars.