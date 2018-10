Poll: Sint Maarten op 11 november of niet?

11 november is de dag...of toch 10 of 12 november? Sint Maarten valt dit jaar op een zondag en niet iedereen vindt dit een goed plan.

Scholen, ondernemersverenigingen en dorpsbelangen bepalen samen of Sint Maarten, op de gebruikelijke 11 november wordt gevierd, of toch op een andere dag. Per gemeente of per dorp kan dit dus verschillen.Zo heeft de gemeente Aa en Hunze een overzicht op Facebook gepubliceerd. In deze gemeente vieren de meeste dorpen Sint Maarten op zaterdag 10 november. Alleen Grolloo laat tot nu toe weten Sint Maarten ook echt op 11 november te vieren.Wanneer moet Sint Maarten volgens jou gevierd worden? Reageer op onze poll.