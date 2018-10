Deel dit artikel:













Huizenprijs in Drenthe stijgt met 7 procent Huizenprijs stijgt met 7 procent (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

Bestaande koopwoningen in Drenthe zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 7 procent in prijs gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2017.





Het aantal verkochte woningen in Drenthe daalde wel met 5,1 procent, van 1964 in het derde kwartaal van 2017 naar 1864 in dezelfde periode dit jaar.



In de uitzending van Ondernemen in Drenthe vertelt Gerben Zandbergen, voorzitter van NVM Drenthe over de huizenmarkt in Drenthe.

