Mbo en bedrijfsleven gaan 3.400 energie-technici opleiden Een van de scholen die meewerkt aan het project is het Drenthe College in Assen (foto: archief RTV Drenthe)

Het Energy College-project gaat de komende vier jaar 3.400 vakmensen opleiden die aan de slag kunnen bij het overstappen van fossiele naar duurzame energie. Het initiatief krijgt hiervoor twee miljoen euro subsidie.

Geschreven door Ineke Kemper

Het project is een samenwerking van zeven mbo-scholen en het bedrijfsleven in de drie noordelijke provincies.



Met dit project op het gebied van energie-onderwijs wil de organisatie inspelen op de toenemende vraag naar duurzame energie. Bijvoorbeeld door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen in 2030. Voor de overstap van Gronings gas naar andere energiebronnen zijn tal van technische aanpassingen nodig.



Wat gaat er gebeuren?

De plannen die het bedrijfsleven en het onderwijs hebben zijn ambitieus:

- Na vier jaar moet de instroom van studenten in de techniekopleidingen gelijk zijn gebleven met zo'n 1800 studenten per jaar, ondanks de bevolkingskrimp;

- Kennis en vaardigheden verbeteren van de 2400 studenten en 1000 medewerkers op het gebied van energietransitie en duurzame alternatieven;

- 300 docenten en praktijkopleiders gaan zich professionaliseren op het gebied van energietransitie en duurzame alternatieven.



In totaal werken 45 regionale bedrijven mee in het Energy College-project. In Drenthe wordt het project onder andere ondersteund door de gemeenten Emmen en Assen.