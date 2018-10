Willemien Dijkstra uit Sleen langer in Soldaat van Oranje

Willemien Dijkstra uit Sleen mag de vrouwelijke hoofdrol in de musical Soldaat van Oranje een half jaar langer spelen.

De producent maakte vandaag bekend dat de voorstelling is verlengd tot juni 2019.Willemien Dijkstra speelt sinds augustus dit jaar de rol van Charlotte, een jonge studente in Leiden, die het verzet ingaat als de oorlog uitbreekt. Ze zou de rol tot eind dit jaar spelen, maar mag dat nu dus een half jaar langer doen."Prachtig nieuws natuurlijk", reageert de actrice, het is geweldig dat de musical het na al die jaren nog steeds zo goed doet. Het is een geweldige rol om te spelen."