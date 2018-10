Oudemolen in beeld voor een mini-natuurbegraafplaats

Op landgoed Den Dollard in Oudemolen komt waarschijnlijk een familiebegraafplaats voor zeven personen. Het plan wordt binnenkort ter inzage gelegd.

De plannen voor een natuurbegraafplaats passen niet in het bestaande bestemmingsplan. Die is dus aangepast, na instemming van de gemeenteraad. Zij moet het definitieve plan nog wel goedkeuren.Het voornemen is om een natuurbegraafplaats te maken aan de rand van het bos op het landgoed. Met uitzicht op de zonsondergang moeten de zeven graven in een waaier komen te liggen. In het midden komen twee stenen om op te zitten. Op de graven zelf moeten veldkeien komen, gegraveerd met de personalia van de overledene. De begraafplaats is alleen voor privégebruik.Op dit moment kent Drenthe twee natuurbegraafplaatsen. Eén in Eext (met 33 hectare grond de grootste natuurbegraafplaats van Nederland) en een kleine natuurbegraafplaats in Witteveen. Die ligt naast een bestaande begraafplaats. In de gemeenten Coevorden en Emmen zijn de plannen om een natuurbegraafplaats te beginnen in een vergevorderd stadium. In Noordenveld worden de plannen eind deze maand goedgekeurd om een natuurbegraafplaats te beginnen in Westervelde Naast de gemeente Tynaarlo kregen ook Hoogeveen en Borger-Odoorn vragen van inwoners om een natuurbegraafplaats te beginnen. Als er geen grote bezwaren komen, kan de gemeenteraad van Tynaarlo het plan goedkeuren.Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven opgaan in de natuur. Er is vaak geen grafsteen, hoogstens een kei of boomstam die aangeeft waar het graf is. Als de overledene in een kist komt te liggen, moet deze biologisch afbreekbaar zijn. Een ander belangrijk kenmerk is dat bij veel natuurbegraafplaatsen eeuwige grafrust geldt.