Annelot Merkx (14) uit Emmen is wereldkampioen streetdance Annelot won afgelopen zaterdag het WK-streetdance (foto: Hans Merkx)

Annelot Merkx kon het niet geloven afgelopen weekend, maar toch is ze samen met haar streetdance team C-FAM wereldkampioen geworden. "Dat vinden we heel erg gaaf", vertelt ze.

Geschreven door Martijn Klungel

De 14-jarige Emmense had niet verwacht dat ze de WK-titel binnen zou halen. "Rusland won steeds de eerste plek in bijna alle categorieën, dus we waren bang dat Rusland in alle categorieën zou winnen.", vertelt de Emmense.



Annelot is begonnen met dansen in Emmen, maar heeft de overstap naar Eindhoven gemaakt. "Ik ben al lange tijd fan van deze dansgroep, dus deed ik auditie in de hoop dat ik bij de groep mag dansen. Ik had verwacht dat het niet zou mogen, maar werd uitgenodigd om het dansteam te versterken."



Haar ouders vonden dat in het begin maar niks. "Ze vertelden tegen de coach dat ik niet elke keer naar Eindhoven kon reizen," vertelt ze. Haar coach, Carlton Marks-Walden, heeft de ouders van Annelot uiteindelijk kunnen overtuigen. "Hij zei dat er wel meer mensen van ver moesten komen en dat er oplossingen voor waren."



De winst van dit WK is slechts het begin van de danscarriere van Annelot Merkx. In de zomer van 2019 gaat het streetdance team naar Phoenix in Arizona met het doel om ook daar de titel binnen te slepen.