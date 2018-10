Deel dit artikel:













A37 bij Oosterhesselen is weer vrij [update] Op de A37 richting Hoogeveen is een ongeluk gebeurd (foto: Van Oost Media) Door het ongeluk was de weg korte tijd afgesloten (foto: Van Oost Media)

De A37 vanaf Oosterhesselen naar Hoogeveen was vanmiddag korte tijd dicht door een ongeluk.

Een auto lag hier op zijn kop. In de auto zaten twee personen, zij konden zelf uit het voertuig komen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse



Wat de oorzaak van het ongeluk is, is nog onduidelijk.