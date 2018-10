Agente uit Emmen die scooterrijder beschoot in hoger beroep

De agente uit Emmen die vorige week werd veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf omdat ze op een onschuldige burger had geschoten, gaat tegen die veroordeling in beroep.

Dat bevestigt advocatenkantoor Anker en Anker, dat de vrouw bijstaat, tegen RTV Noord.De vrouw is veroordeeld voor poging tot zware mishandeling. Volgens de rechter maakte de agente een beoordelingsfout, maar is er geen sprake van poging tot doodslag.De agente schoot vorig jaar op 8 april op de Minervalaan in het Groningse Hoogkerk vier keer op de scooterrijder, omdat die een stopteken negeerde. De scooterrijder zou recht op de agente zijn afgereden.De agente was ervan overtuigd dat ze een man probeerde aan te houden die werd gezocht en bovendien wapens bij zich droeg. De politie stond die avond op scherp, na een melding over een uit de hand gelopen familieruzie in Hoogkerk.Achteraf bleek de scooterrijder een onschuldige voorbijganger te zijn. Hij werd niet geraakt, wel werd de zijkant van de scooter getroffen.