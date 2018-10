Opbouwwerker aan de slag in 2e Exloërmond: 'De mensen moeten het zelf doen'

Gerrit van Arragon is per direct aan de slag gegaan als opbouwwerker in 2e Exloërmond. Het is al een tijdje onrustig in het dorp, onder andere vanwege de situatie rond de voetbalclub. Van Arragon (64) heeft veel ervaring in het gebied. "Ik ken de situatie op het veen goed", zo zegt hij.

Twee mediators beten zich eerder al stuk op 2e Exloërmond. "Ik ben geen mediator en ik ben geen probleemoplosser. De mensen moeten het uiteindelijk zelf doen. Het is mijn taak om voor verbinding te zorgen. want uiteindelijk wil iedereen het beste voor het dorp. De manier hoe dat te bereiken is dan weer wat anders."Van Arragon was eerder opbouwwerker tijdens een roerige periode in Nieuw-Buinen. Van 2008 tot 2011 was hij in dat dorp actief. Sindsdien is er in dat dorp veel in gang gezet en is de sfeer enorm verbeterd. "Het zijn processen die tijd kosten", weet Van Arragon, die in in elk geval tot eind 2019 in 2e Exloërmond blijft werken.De opbouwwerker benadrukt dat hij in de volle breedte naar de situatie in 2e Exloërmond gaat kijken. "Het gaat verder dan alleen de voetbalclub of het dorpshuis." Wethouder Nynke Houwing maakte de aanstelling van een opbouwwerker donderdagavond bekend, toen de raad sprak over de problemen die voetbalclub De Treffer '16 ervaart met de accommodatie.