Sportcast #11: Ik Bas Nijhuis, het spelregelboek Sportcast #11: Ik Bas Nijhuis, het spelregelboek

Scheidsrechter Bas Nijhuis krijgt het zwaar te verduren in deze Sportcast. FC Emmen leed een grote nederlaag tegen titelkandidaat PSV met een negatieve rol voor Nijhuis. De scheidsrechter spaarde PSV-middenvelder Jorrit Hendrix. Nijhuis werd door de VAR gewezen op de overtreding, maar gaf geen tweede gele kaart. "Onbegrijpelijk", volgens verslaggever Niels Dijkhuizen. Ook blikken we vooruit. FC Emmen - VVV-Venlo komt aan bod, net als de Meppeler derby Alcides - MSC in de hoofdklasse en natuurlijk de sterke reeks van Hoogeveen. Tot slot zijn er felicitaties voor Marc Marquez. De Spanjaard won voor de vijfde keer in zijn loopbaan de wereldtitel in de MotoGP.

Gasten

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Leo Wassing



