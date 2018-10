Deel dit artikel:













Nieuw kunstgras voor DZOH: 'Onze teams kunnen bijna allemaal weer thuis spelen' Het afgekeurde kunstgras van DZOH wordt vervangen (foto: RTV Drenthe/Matthijs Holtrop)

EMMEN - Voetbalvereniging DZOH (Drentse Zuid Oost Hoek) in Emmen is begonnen met de vervanging van het kunstgras op hoofdveld. Daardoor kunnen alle teams over drie week, als de klus geklaard is, weer op het eigen sportpark de thuiswedstrijden afwerken.





"Dat betekent dat thuis- en uitwedstrijden altijd 'uit' afgewerkt moesten worden. Dat moest vaak laat op de middag of zelfs begin van de avond en dat is niet ideaal", zegt voorzitter Rinze Savenije van de club.



Het vervangen van het kunstgras kost 300.000 euro. De gemeente Emmen is eigenaar van het veld en betaalt de kosten.



De huidige kunstgrasmat worden naar Vink in Barneveld gebracht voor recycling. Vink kwam een maand geleden onder vuur te liggen door een uitzending van het tv programma Zembla. Hierin was te zien dat er veel meer matten bij het bedrijf worden opgeslagen dan volgens de vergunning is toegestaan. Het bedrijf heeft beterschap beloofd.