Fresenius Kabi investeert 100 miljoen in vestiging Emmer-Compascuum

Fresenius Kabi, producent van medische bloedzakken, investeert 100 miljoen in de vestiging in Emmer-Compascuum. Dat heeft het concern bekendgemaakt.

Fresenius stapt in Emmer-Compascuum over op de productie van medische voeding. Daarvoor moet de vestiging worden aangepast. De productie zal in 2020 starten. Vanmiddag is het personeel ingelicht.Er is een toenemende vraag naar medische voeding bij Fresenius. Daarvoor was het concern op zoek naar uitbreiding. De vestiging in Emmer-Compascuum heeft de afgelopen jaren flink gereorganiseerd . Daarvoor komt de voeding nu in de plaats.Bij de gemeente Emmen zijn ze blij met de investering, zegt wethouder Bouke Arends. “Fantastisch dat Fresenius Kabi fors investeert in Emmer-Compascuum. Hiermee komt duidelijkheid in de situatie over de toekomst van het bedrijf in onze regio. Belangrijk hierbij is ook dat het aantal arbeidsplaatsen behouden blijft met de investering.”Bij de deal zijn naast het bedrijf ook de gemeente Emmen, provincie Drenthe en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) betrokken. Ook vanuit het ministerie van Economische Zaken en de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is meegewerkt aan deze deal.Gedeputeerde Henk Brink hoopt dat Fresenius in Drenthe weer toekomstperspectief heeft. "Als provincie hebben we samen met de gemeente Emmen regelmatig gesprekken gevoerd met Fresenius Kabi over de ontwikkelingen de laatste jaren bij de vestiging in Emmer-Compascuum. We zijn erg blij met dit resultaat. Deze investering geeft perspectief voor de toekomst."