Agent scheurt als taxichauffeur met studenten door Emmen

De politie neemt maatregelen tegen een agent die afgelopen weekend met loeiende sirenes en op hoge snelheid een paar studenten naar huis bracht in Emmen.

Dat schrijft de Politie Emmen op Twitter.Een groepje studenten ging afgelopen weekend op stap in Emmen. Een behulpzame agent bracht hen natijd naar huis. Hij zette daarvoor de sirene en de zwaailichten aan en reed op hoge snelheid.Op een filmpje, dat een van de passagiers achterin de politiewagen maakte, is te zien dat de agent met grote snelheid een rotonde passeert. De scholieren achterin hebben ondertussen grote lol. Een van de passagiers noemt de agent een mafkees.Volgens een woordvoerder van de politie is het geen gewoonte om een politieauto te gebruiken als taxi. "Dit is niet de bedoeling. Wij vervoeren in een politieauto alleen aangehouden verdachten."