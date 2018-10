Deel dit artikel:













Examinatoren trappen weinig op de rem: Drenten rijden goed auto Aanstormende automobilisten in Drenthe presteren goed. (Foto: RTV Drenthe/ Nico Swart)

Rij-examinatoren grijpen weinig in tijdens de examens die in Drenthe worden afgenomen en ook het slagingspercentage is bij ons in de provincie hoog.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) over de eerste negen maanden van dit jaar.



Weinig ingrepen

In Drenthe werden in die periode 10.260 rij-examens afgenomen. Daarvan werden er 16 afgebroken door een examinator. Dat is 0,2 procent. Dit percentage ligt alleen lager in de provincies Groningen en Friesland (0,1 procent). De meeste examens worden afgebroken in Noord-Holland (1,2 procent).



Derde plaats

Het slagingspercentage (slagen in één keer of na één herexamens) ligt in Drenthe op 54,3 procent. Daarmee staat onze provincie op de derde plaats, na Limburg (57,7 procent) en Overijssel (55,6 procent). In Zuid-Holland is het hiermee het slechtst gesteld (43,9 procent)



Geen verklaring

Het CBR heeft geen goede verklaring voor de regionale verschillen. "Op zich is het opmerkelijk dat het succes van de examens in dichtbevolkte gebieden zoveel slechter is", zegt Irene Heldens van het CBR, "want de mensen daar zijn vaak opgegroeid met die drukte en hebben daarin ook rijles gehad. Dat grote verschil zou er eigenlijk niet moeten zijn".



Van groot belang is volgens het CBR de rijschool die je kiest: "Bij ons op de site kun je precies zien welk slagingspercentage de rijschool bij jou in de buurt heeft", aldus Heldens.