Twee Drentse wereldkampioenen in Obstacle Course Running Sabine Spreen in actie (foto: Sabine Spreen) Sabine Spreen op het podium (midden) (foto: Sabine Spreen) Corien Jansen op het podium (midden) (foto: Sabine Spreen)

Sabine Spreen uit Rolde en Corien Jansen uit Nijeveen zijn afgelopen weekend wereldkampioen Obstacle Course Running geworden. De wedstrijd werd gehouden in Groot-Brittannië.

Geschreven door Marjolein Knol

Zowel de 26-jarige Spreen als de 32-jarige Jansen eindigden als eerste in hun leeftijdscategorie. Ze wisten het snelst een parcours van vijftien kilometer af te leggen, met honderd obstakels.



"Nee, dit had ik echt niet verwacht", zegt Spreen. Ze is op de terugweg van Londen naar Drenthe en zit naast haar teamgenoot Corine Jansen in de auto. In haar categorie deden zo'n tachtig vrouwen mee. Daarvan wisten achttien deelnemers ook daadwerkelijk de finish te bereiken. Spreen won met drie minuten voorsprong op haar achtervolgers.



"Ja, janken natuurlijk. Ik was nog nooit zo hoog geëindigd in het WK", zegt de Roldense. Dat ze als eerste is geëindigd, is extra bijzonder omdat ze twee weken ervoor nog een dag in het ziekenhuis lag. Spreen heeft een auto-immuunziekte, wat maakt dat ze soms zomaar ernstig ziek kan zijn. "Het is vervelend, maar gelukkig herstelde ik snel", zegt ze erover.



Haar teamgenoot Corien Jansen begon anderhalf jaar geleden met de sport en wist nu al wereldkampioen te worden. In haar categorie deden onder andere vrouwen mee uit Canada, Zuid-Afrika en Wit-Rusland.



Volgend jaar hopen de vrouwen hun wereldtitel te verdedigen. Het is nog niet bekend waar het wereldkampioenschap dan gehouden wordt.