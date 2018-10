Restauranthouder Hoogeveen werd overvallen door gewapende mannen

De twee mannen uit Den Haag die betrokken waren bij de dood van een restauranthouder in Hoogeveen, worden verdacht van een overval en verboden wapenbezit. De mannen zijn van Chinese komaf.

De rechter-commissaris bepaalt vandaag of de man die bij de overval gewond raakte vast blijft zitten. Het Openbaar Ministerie laat morgen weten welke beslissing genomen is. De man uit Den Haag ligt in een penitentiair ziekenhuis in zijn woonplaats. De andere verdachte, een 31-jarige man uit Den Haag, is inmiddels weer op vrije voeten. Donderdagavond kwam de eigenaar van Chinees restaurant Lotus in Hoogeveen om het leven, waarschijnlijk toen hij de overvallers probeerde tegen te houden. Ooggetuigen vonden hem naast een auto die tegen een muurtje van een parkeergarage aan het Kaaplaantje was gebotst. De restauranthouder overleed later aan zijn verwondingen.In de dure BMW lag een van de verdachten. De Hagenaar was zwaargewond. Op de plaats van het incident werd ook een vuurwapen aangetroffen en op de achterbank van het voertuig lagen bankbiljetten. In de buurt werd later de tweede man uit Den Haag aangehouden. Hij is weer op vrije voeten.Het onderzoek naar de gebeurtenissen in Hoogeveen is volgens de politie nog in volle gang. Het is volgens een woordvoerder duidelijk dat er iets strafbaars is gebeurd, maar wat precies is nog onduidelijk. "We weten dat er geruchten zijn over illegaal gokken", zegt de politiewoordvoerder. "Maar daar hebben we geen aanwijzingen voor gevonden."Het horen van de verdachten neemt meer tijd in beslag dan gedacht, omdat een tolk alle vragen en antwoorden moet vertalen. De mannen uit Den Haag spreken volgens een politiewoordvoerder een Chinees dialect.