Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Assenaar bouwt pizzeria in de achtertuin Geert van der Woude in zijn zelfgebouwde mini-pizzeria (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

Veel mensen lijkt het wel wat, maar weinigen zullen de stap maken: een pizzeria in de tuin. Geert van der Woude uit Assen bouwde er wel een.

Geschreven door Robbert Oosting

"Wat ik hier gemaakt heb is een kleine minipizzeria," vertelt hij trots. "Die heb ik Cucina di Nonno genoemd: de keuken van opa."



Van nood naar deugd

Van der Woude was altijd privéchauffeur, maar verloor zijn baan. "Eigenlijk ben ik begonnen uit financiële redenen." Samen met zijn vrouw bezocht hij graag de pizzeria, maar dat zat er niet meer in. "Toen heb ik besloten om hem zelf te gaan bouwen", vertelt hij.



Met zakken cement, restmateriaal en engelengeduld bouwde hij een pizza-oven. Later kwam er ook een heuse pizzeria omheen, gemaakt van gerecyclede materialen.



Vers

Dat het pizzabakken een uit de hand gelopen hobby is blijkt wel uit de manier hoe de Assenaar de pizza's maakt. Zo veel mogelijk zelf. Van de bodem, tot de saus en de ingrediënten. Met een zelfgebouwde worststopper maakt Van der Woude zelfs de salami voor de pizza's met de hand. En dat proef je. "Het is de balans die ik door de ervaring krijg", legt hij uit.



"De fascinatie is de eenvoud van de Italiaanse keuken. Een Italiaan kan van een tomaat, een stukje mozzarella en een stukje basilicum een prima gerecht maken."



Workshops

Misschien, tenminste het lijkt hem wel wat, gaat Van der Woude in de toekomst workshops geven. "Het is misschien niet zo'n mooie ronde pizza, maar de smaak is perfect."