Personeel Fresenius Kabi juicht over miljoeneninvestering

Stuk voor stuk komen medewerkers van Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum vanmiddag lachend naar buiten. De aangekondigde forse investering van bijna 100 miljoen is door de werknemers met gejuich ontvangen.

Ze waren na moeilijke jaren ook wel eens toe aan goed nieuws, zo valt bij de poort te horen. “Ik kan me demonstraties aan de poort herinneren als er mensen weg moesten en er een sociaal plan moest komen. Nu is er mooi nieuws en daar zijn we blij mee”, glundert Erik Platje.Vanmiddag maakte Fresenius Kabi bekend 100 miljoen euro te gaan investeren in de vestiging in Emmer-Compascuum. Het bedrijf stapt over op de productie van medische voeding.Erik Platje toont trots een tas met inhoud die elke werknemer heeft gekregen nadat de directie de plannen had toegelicht. “Kijk, dit gaan we hier produceren”, wijst Platje. “Het is een zakje met sondevoeding. Iets heel anders dan we nu doen, we moeten vast veel cursussen volgen, maar ik zie het als een mooie uitdaging.”Collega Fred Auwema straalt ook, al weet hij nog niet precies wat de gevolgen zullen zijn voor hem persoonlijk. “Want ik werk op de ontwikkelafdeling en het is nog niet duidelijk wat daar de gevolgen zijn. Maar het is zonder meer goed nieuws. Na alle negatieve berichten die we hebben moeten slikken zijn we hier erg blij mee.”General manager Jelmer Dijkstra is ook zichtbaar blij. Hij vertelt dat de huidige productie van bloedscheidingssystemen wordt overgeheveld naar collega’s in Midden-Amerika. Emmer-Compascuum krijgt twee nieuwe productielijnen waar de sondevoeding wordt geproduceerd.“Het is voor ons een heuglijke dag. We hebben het te danken aan onze inzet en goede reputatie. We gaan iets maken waar veel en toenemende vraag naar is. Ik ga er vanuit dat we daarmee weer een langdurige toekomst voor ons hebben."