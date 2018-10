Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FC Emmen 2 doelpuntloos gelijk tegen Cambuur 2 Stef Gronsveld speelde een helft mee tegen Cambuur 2

VOETBAL - FC Emmen 2 heeft de vijfde wedstrijd in de reservecompetitie A gelijkgespeeld tegen Cambuur. In Friesland kwam het team van trainer Casper Goedkoop niet verder dan 0-0.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Bij de Drentse club stonden Luciano Slagveer en Stef Gronsveld in de basis. Voor Gronsveld, die terugkomt van een blessure, was het een belangrijke test richting aanstaande vrijdag wanneer de hoofdmacht van de Drentse club het thuis opneemt tegen VVV. Rechtsback Gersom Klok is dat duel namelijk geschorst en normaliter is Gronsveld dan zijn vervanger. De oud-speler van Feyenoord deed één helftje mee in Leeuwarden en hij lijkt fit genoeg voor vrijdag.



FC Emmen startte vanavond met: Van der Vlag, Gronsveld, Siekman, Quispel, Bourdouxhe, Suliman, Slagveer, Warmolts, Engbers, Grootenhuis en De Vos.



4e plaats

Na vijf duels heeft Emmen 8 punten, waarmee het de vierde plaats in handen heeft in de reservecompetitie. De eerste vijf van de poule kwalificeren zich voor de kampioenspoule die na de winterstop wordt gespeeld. Koploper in poule A is Heracles met 13 uit 5.