'Sint Maarten moet dit jaar gewoon op 11 november'

Sint Maarten moet dit jaar gewoon op zondag 11 november worden gevierd. Dat vindt het merendeel van de mensen die op de poll van RTV Drenthe stemde.

Iedere keer dat 11 november op zondag valt is het de vraag in menig dorp of stad: wanneer komen de kinderen voor Sint Maarten langs de deur?Zo'n 3.500 mensen reageerden op de poll. Zeventig procent van hen vindt dat het lampionnetje lopen op 11 november moet worden gedaan. Een kwart van de stemmers ziet liever dat de kinderen op zaterdag hun liedjes zingen. Vijf procent heeft de voorkeur voor maandagavond.Op Facebook vinden veel mensen dat Sint Maarten op 11 november thuis hoort net als dat je Sinterklaas viert op 5 december en kerst op 25 en 26 december. Ingrid van der Velds-Kuiper kondigt zelfs aan dat haar deur op maandag zelfs gesloten blijft.Annelies Sikkens is verbaasd dat er een discussie losbarst over op welke dag er met lampionnen wordt gelopen. "Het is toch gek dat het nu ineens een discussie punt is... Andere jaren wanneer het op zondag viel, liep iedereen op zaterdag. Nog nooit een kind aan de deur gehad als 11 november op zondag viel... dat heet verdraagzaamheid!"Wil je ook je stem geven? Reageer hier op de poll