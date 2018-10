Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoogevener Senna Post is beste afwasser van Nederland Senna Post is verkozen tot Afwasser van het Jaar (foto: Senna Post)

Senna Post mag zich een jaar lang de beste afwasser van Nederland noemen. De 16-jarige jongen uit Hoogeveen won de wedstrijd van het tv-programma Cooking with the Stars.

Enkele maanden geleden stuurde Senna, die als bijbaan afwasser is bij restaurant Het Postkantoor in Hoogeveen, een foto van zichzelf met een tip in.



"Naast een leuk foto moest je een afwastip geven", kijkt Senna terug, die inmiddels al een jaar in de afwaskeuken werkt. Zijn tip: "Vastgeplakte gesmolten kaas glijdt er zo weer af als je het bord even opwarmt."



Aan het eind van de middag kreeg hij te horen dat hij de verkiezing heeft gewonnen. Daarna stroomden de felicitaties binnen in de spoelkeuken. Hij is trots op de uitverkiezing. "Ik vind afwassen leuk om te doen en ik heb hier hele leuke collega's om me heen."