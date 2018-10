Deel dit artikel:













Korporaal overleden na oefening in zwembad Een militair van een van de bataljons in Havelte (foto: archief RTV Drenthe)

Een militair die een opleiding volgde bij het Korps Commandotroepen in Roosendaal is afgelopen zondag overleden.

De korporaal was voor hij zijn opleiding begon werkzaam bij 44 Pantserinfanteriebataljon in Havelte. Hij raakte afgelopen vrijdag onwel tijdens een oefening in zwembad De Stok in Roosendaal. Na de gebeurtenis werd hij met spoed opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.



De korporaal is zondagnacht overleden door complicaties na het voorval. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt wat er tijdens de oefening is gebeurd.