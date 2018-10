Deel dit artikel:













Brand in woning Emmer-Compascuum Woningbrand in Emmer-Compascuum (foto: Van Oost Media)

In een woning aan de Huls in Emmer-Compascuum heeft vanavond brand gewoed.

Het vuur ontstond rond 23:00 uur aan de achterkant van het huis. Eén persoon is ter plaatse in een ambulance gecontroleerd, over zijn verwondingen is nog niks bekend. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.