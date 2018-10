Zandberg herinnert binnenkort weer aan de Giro d'Italia

Het Drents-Groningse Zandberg kan opgelucht ademhalen. Binnenkort hangt er zo goed als zeker een nieuw bord dat herinnert aan de Giro d'Italia die in 2002 door het gehucht reed.

Het originele bord werd in 2012 geplaatst, maar bleek een maand geleden verdwenen te zijn. Vermoedelijk gestolen. De gemeente Westerwolde heeft nu aangeboden een nieuw bord te plaatsen.Wim Mensen van de stichting Zandbergia, die het bord beheert, is blij met het aanbod van de gemeente, maar heeft er wel een dubbel gevoel bij. "We zijn natuurlijk erg in onze nopjes met het aanbod van Westerwolde, want het bord had toch een soort cultstatus. Hele groepen fietsers hebben zich erbij laten fotograferen.""Maar aan de andere kant is er nog steeds teleurstelling dat het originele bord verdwenen is, en dat zoiets blijkbaar kan in onze maatschappij", zegt Mensen.Mensen heeft nog wel een klein probleempje. "Ik heb geen idee meer wat de afmetingen van het originele bord waren, dus daar moet ik nog op de een of andere manier achter zien te komen. Misschien dat via de vele foto's die we hebben het juiste formaat berekend kan worden. Maar dat kan ik zelf niet, daar moet ik een of andere whizzkid voor zien te vinden."