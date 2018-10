Deel dit artikel:













Dit weekend in de Drentse natuur: 27 en 28 oktober In het Pinetum Ter Borgh in het Evertsbos staan meer dan 400 coniferen (foto: Free Nature Images/Willem van Kruijsbergen)

Dit weekend is het Nacht van de Nacht met allerlei activiteiten in het duister. Maar overdag is er ook genoeg te doen in de Drentse natuur. Ga op zoek naar het perfecte plaatje of ontdek de boerenerven van Elp.





Fotografeer en meer-excursie

Heb je interesse in fotograferen? Ga dan zaterdagmiddag op pad met de gidsen van Nationaal Park Drentsche Aa. Je wandelt over ongebaande paden rond het Blankeveen en het Witteveen. Onderweg is er tijd om te fotograferen. Meer informatie vind je



Herfstwandeling in het Evertsbos

Samen met een gids van het Nationaal Park Drentsche Aa wandel je zondagochtend door het Evertsbos. Je ziet een verzameling naaldbomen uit verschillende delen van de wereld, maar ook een hunebed en grafheuvels.



Wandelexcursie boerenerven Elp

Verken de boerenerven in Elp samen met de deskundigen van de Werkgroep Boerenerven Drenthe. De experts vertellen je over de geschiedenis en het gebruik van het boerenerf. Meer informatie vind je



