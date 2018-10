Stelling: Ik overschat mijn sportprestaties

Een deel van de Nederlanders denkt dat ze voldoende bewegen, maar haalt toch de beweegrichtlijn niet.

In de leefstijlmonitor van onderzoeksbureau I&O Research geeft 68 procent van de ondervraagden aan dat ze genoeg bewegen, maar slechts 42 procent voldoet daadwerkelijk aan de richtlijn. Dat komt overeen met de schatting van 45 procent die het RIVM vorig jaar maakte van het aantal mensen dat voldoende beweegt, meldt de NOS Volwassenen moeten volgens de richtlijn wekelijks 2,5 uur matig tot zwaar intensief bewegen. Ook zouden ze minstens twee keer per week spier- en botversterkende activiteiten moeten doen. Onder die laatste categorie vallen activiteiten waarbij het lichaam met het eigen gewicht wordt belast, zoals bijvoorbeeld traplopen of wandelen.Beweeg jij genoeg? Of overschat je je eigen sportprestaties?