Auto raakt van de weg en belandt op de kop in de sloot Twee personen raakten gewond (foto: Persbureau Meter) Het verkeer wordt over één rijbaan geleid in de richting Assen naar Groningen (foto: Van Oost Media) Het ongeluk gebeurde tussen Assen en Assen-Noord (foto: Persbureau Meter) De auto belandde in de sloot (foto: Persbureau Meter)

Op de A28 tussen Assen en Assen-Noord is een auto op de kop beland in een bermsloot. Twee personen raakten gewond en moesten met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De oorzaak is niet bekend. Het verkeer van Assen in de richting van Groningen wordt over één rijbaan geleid.