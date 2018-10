Tweede onderzoek naar dood korporaal Havelte

De dood van korporaal Mark Ruben bij een oefenongeval in Roosendaal wordt ook onderzocht door de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).

Eerder werd al bekend dat de Koninklijke Marechaussee onderzoek doet naar de gebeurtenissen in de fatale nacht. De korporaal werd in de nacht van donderdag op vrijdag onwel in zwembad De Stok in Roosendaal.De militair was bezig met een overstap van 44 Pantserinfanteriebataljon in Havelte naar het Korps Commandotroepen in Roosendaal. Hij werd met spoed naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht, waar hij zondag overleed.De Inspectie Veiligheid Defensie werd eerder dit jaar opgericht, om onafhankelijk toezicht te houden op de veiligheid en de veiligheidscultuur binnen Defensie. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde meerdere keren dat Defensie de veiligheid niet op orde heeft.In juni 2016 gebeurde in Mali een ongeval met een ondeugdelijke mortiergranaat. Daarbij kwamen Kevin Roggeveld en Henry Hoving van het luchtmobiele bataljon in Assen om het leven. Bij een schietoefening in Ossendrecht vond een instructeur de dood.