Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Celstraf geëist voor drugsbolletjes in onderbroek en dealen Celstraf geëist voor drugshandel (foto: RTV Drenthe)

Tegen een 22-jarige Assenaar heeft justitie vijftien maanden gevangenisstraf geëist voor handelen in heroïne en cocaïne. De man dealde volgens het Openbaar Ministerie van juni vorig jaar tot juni dit jaar in zijn woonplaats.

Omdat hij er ruim 17.000 euro mee zou hebben verdiend, eiste het OM ook dat hij dat bedrag betaalt aan de staat.



Nadat de politie begin vorig jaar een paar anonieme meldingen kreeg dat de jonge Assenaar zou dealen vanuit een auto, gingen politieagenten met hem in gesprek. Ze waarschuwden hem over wat ze hadden gehoord en boden hem hulp om te stoppen. De Assenaar weigerde.



Choco en Vanille

Daarna kreeg de politie maandenlang meerdere meldingen over hem. Die gingen over het dealen, maar ook over overlast die werd veroorzaakt door de drugshandel, onder meer aan de Rolderstraat en de Mesdagstraat. Begin dit jaar begon de politie een onderzoek. Uit telefoontaps bleek dat de man zo’n 140 druggerelateerde contacten in zijn telefoon had. Die sms’te hij regelmatig dat hij weer ‘choco’ en ‘vanille’ in de aanbieding had, wat volgens een klant heroïne en cocaïne betekende.



Op 12 juni werd de Assenaar opgepakt. Hij had die dag 32 bolletjes cocaïne en heroïne in zijn onderbroek. Hoe hij daaraan kwam, wilde hij in de rechtszaal niet zeggen. Dat hij heeft gedeald, ontkent de man stellig. “Die beschuldigingen zijn nergens op gebaseerd.”



Bolle Appie

Meerdere drugsgebruikers verklaarden bij de politie dat ze klant waren bij ‘Bolle Appie’. Ze herkenden de Assenaar op een foto. De man hield in de rechtszaal vol dat hij niet Bolle Appie is.



Volgens de reclassering behoort de man tot een groep jongeren die veel overlast veroorzaakt in Assen. Sinds hij vastzit, zou het veel rustiger zijn in de stad. De man zei van niks te weten. “Ik werkte gewoon. Ik had tot mijn arrestatie een vast contract als schoonmaker.”



Bij zijn ouders en zus thuis werd op de dag van zijn arrestatie bijna 15.000 euro contant geld in beslag genomen, waarvan 10.000 euro verstopt was onder een bh. Dat geld moeten ze volgens de officier terugkrijgen, omdat hij het niet kan linken aan de drugshandel van de 22-jarige man.



Uitspraak: 6 november.