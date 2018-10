Op pad in de Drentse natuur: het Hart van Drenthe

Het Hart van Drenthe is een fors natuurgebied met vijfduizend hectare aaneengesloten natuur in, je raadt het al, het hart van Drenthe. Het is onderdeel van Nationaal Park Drentsche Aa. Je vindt er bossen, vennen, heidevelden, stuifzand en beekjes.

“Het is één van de stilste regio’s van de provincie met zeer uitgestrekte natuurgebieden. Daarom is het gebied zo geschikt om te ontwikkelen tot nieuwe wildernis,” aldus boswachter Evert Thomas.In dit gebied probeert Staatsbosbeheer de natuur zoveel mogelijk zijn eigen gang te laten gaan. Om dit voor elkaar te krijgen, maken zij menselijke aanpassingen ongedaan. Eerder aangelegde sloten worden gedempt. En in de productiebossen die vooral uit naaldbomen bestaan, wordt ruimte gemaakt voor loofbomen.Holmers Halkenbroek ligt in het midden van het Hart van Drenthe en is een brongebied van de Drentsche Aa. Dit was een landbouwgebied dat in samenwerking met Staatsbosbeheer, Waterschap Hunze en Aa's, de provincie Drenthe en de Dienst Landelijk Gebied is veranderd in natuurgebied.Sindsdien is de soortenrijkdom erg toegenomen en vind je hier zeldzame plantensoorten zoals de veenbes, veenpluis, lavendelheide en de kleine en ronde zonnedauw. Ook vogels zoals de blauwborst, roerdomp, veldleeuwerik en de watersnip weten het gebied te vinden.Zin om zelf een kijkje te nemen in dit natuurgebied? Er zijn een aantal vaste routes uitgestippeld maar je kunt ook zelf de weg zoeken door deze nieuwe wildernis.Ga je met het hele gezin op pad, volg dan het Melkwegpad . Voor de avonturier is er het Wolvenspoor , een spannend pad door donkere bossen, over heidevelden en houten bruggen over vennen en beekdalen. Op de fiets kan natuurlijk ook, volg dan deze route Een bezoek aan de uitkijktoren Holmers-Halkenbroek is ook de moeite waard. Je wordt beloond met uitzicht over meerdere vennen en de omliggende boswachterijen.