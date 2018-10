Deel dit artikel:













Doelman Hurry-Up vervangt Eijlers bij Oranje Twee spelers van Hurry-Up verschijnen deze week in het shirt van de nationale ploeg (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - René de Knegt van Hurry-Up is aangesloten bij Oranje. De doelman van de Zwartemeerders vervangt Gerrie Eijlers. Nederland speelt deze week twee EK-kwalificatieduels.

Geschreven door Stijn Steenhuis

De Knegt is namens Hurry-Up actief in de BENE-League. De doelman die in 2017 overkwam van eredivisionist Hellas uit Den Haag is opgeroepen als vervanger van Gerrie Eijlers. De ervaren international kampt met een rugblessure.



Het is voor het eerst dat De Knegt aansluit bij de A-ploeg. In april verdedigde de 21-jarige Zuid-Hollander tijdens een serie oefenwedstrijden het doel van Nederland B. Ook teamgenoot Tommie Falke uit Emmen maakt onderdeel uit van de 20-koppige selectie.



Estland

Op donderdagavond neemt Nederland het tijdens de start van de kwalificatiereeks voor het EK in 2020 in Sittard op tegen Estland. Drie dagen later speelt Oranje in Valmiera tegen groepsgenoot Letland.