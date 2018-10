Deel dit artikel:













Vier pillen en 27 gram speed: maandenlange celstraf geëist tegen Nieuw-Amsterdammer Celstraf geëist voor drugsbezit (foto: Pixabay.com)

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk tegen een man uit Nieuw-Amsterdam voor drugsbezit. Eind maart had hij tijdens een verkeerscontrole vier xtc-pillen en 27 gram speed in zijn auto.

Omdat de 26-jarige man nog in een proeftijd zat na een veroordeling voor drugshandel in 2016, had hij nog een voorwaardelijke straf van zeven maanden boven zijn hoofd hangen. Die moet hij nu ook gaan uitzitten, als het aan de officier van justitie ligt.



Bekende van de politie

De man werd op 24 maart dit jaar van de weg gehaald toen hij ’s avonds op weg was naar zijn vriendin in Emmen. De politie controleerde hem, omdat hij al vaker was betrapt terwijl hij reed onder invloed van drugs.



In zijn auto vonden de agenten de pillen, de speed en drie flesjes ghb. Die laatste waren niet van hem, zei hij, maar van vrienden. Hoewel de officier van justitie aan dat verhaal twijfelde, kon hij ook niet bewijzen dat de ghb wél van de Nieuw-Amsterdammer was. Daarom vroeg hij daarvan vrijspraak.



Speed tegen de ADHD

De man zei dat hij speed gebruikte tegen zijn ADHD, om rustig te worden. Ook de xtc was van hem, bekende hij. Hij sliep die periode slecht, omdat zijn hij net zijn baan had verloren en zijn vader net een hersenbloeding had gehad.



Omdat hij nu werk heeft en van de drugs af is, adviseerde de reclassering geen onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. De officier vond dat te mild. “Zijn kansen zijn op”, zei hij over de Nieuw-Amsterdammer, die al drie keer eerder is veroordeeld voor drugsdelicten.



Uitspraak over twee weken.