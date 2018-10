Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Beachvolleyballer Varenhorst moet op zoek naar nieuwe partner Varenhorst (r) en Bouter vormden sinds augustus 2017 een team (foto: ANP/Ronald Speijer)

Beachvolleyballers Christiaan Varenhorst uit Nieuw-Buinen en Jasper Bouter gaan uit elkaar. De twee verschillen te veel van elkaar om tot de Olympische Spelen van 2020 samen door te gaan.

Het besluit komt van de 28-jarige Varenhorst, die niet verder wil met de 21-jarige Bouter. "Christiaan heeft een jaar lang zeer toegewijd gewerkt met Jasper om deze samenwerking tot een succes te maken. De conclusie is nu dat hun persoonlijkheden te veel verschillen", licht bondscoach Gijs Ronnes toe.



Varenhorst en Bouter vormden sinds augustus 2017 een duo en behaalden meteen de Nederlandse titel. Op het EK beachvolleybal afgelopen zomer eindigden ze als vijfde. Beide spelers gaan in overleg met Ronnes op zoek naar een nieuwe partner. Ze blijven deel uitmaken van de Nederlandse selectie.



Varenhorst boekte vooral succes met de inmiddels gestopte Reinder Nummerdor. Het duo veroverde zilver op het WK van 2015 en bereikte de kwartfinales op de Olympische Spelen van Rio in 2016. Met Maarten van Garderen eindigde Varenhorst als vierde op het WK van 2017.