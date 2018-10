Man trekt mes bij aardbeienteler: voorwaardelijke celstraf geëist

Voor het bedreigen van een aardbeienteler uit Smilde en een poging hem te beroven is 90 dagen cel geëist tegen een 45-jarige man uit Emmen. Ook is er een taakstraf van 160 uur tegen de man geëist.

Op 2 september vorig jaar zag de aardbeienteler een man bij het kraampje dat voor zijn bedrijf in Smilde aan de straat stond. In plaats van aardbeien te kopen en geld in het geldkistje te doen, probeerde de man het kistje met een schroevendraaier open te breken. Toen de teler hem aansprak, dreigde de man hem aan het mes te steken. Hij trok een mes en ging er op een fiets vandoor.De teler riep een medewerker en samen gingen ze met de auto achter de man aan. Bij Assen blokkeerden ze de weg, maar de man fietste om de auto heen en liet opnieuw een mes zien. Ook maakte hij stekende bewegingen tegen zijn achtervolgers.Via camerabeelden van de fietser die de politie via de media verspreidde, kwamen meerdere tips binnen dat het om de man uit Emmen ging. Hij werd aangehouden en bekende dat hij de man was bij de kraam was. Dat hij had gedreigd met een mes en geld had gepakt was niet waar zei hij. Volgens de teler was er 35 euro weg, maar dat kon de officier van justitie in de rechtszaal niet hard maken.De Emmenaar was jarenlang drugsverslaafd, maar is nu al een jaar afgekickt, woont begeleid en heeft dagbesteding. Daarom eiste de officier een celstraf gelijk aan zijn voorarrest en de rest voorwaardelijk. De werkstraf moet hij wel doen.Samen met zijn ex-vrouw (31) uit Twijzelerheide werd de Emmenaar ook verdacht van het witwassen van ruim 1200 euro begin vorig jaar. Dat geld zouden de twee hebben verdiend met oplichting via Marktplaats. Twaalf mensen deden aangifte. Ze dachten allemaal online een airfryer of e-reader te hebben gekocht voor ongeveer 100 euro, maar ontvingen niks.De man en zijn ex ontkenden dat ze iets van de oplichting wisten. Justitie vermoedt dat de bankrekeningen van de twee verslaafden zijn gebruikt door de daadwerkelijke oplichters. Dat ze zelf van het geld hebben geprofiteerd, is niet te bewijzen, aldus de officier van justitie. Daarom vroeg hij vrijspraak van witwassen.De rechtbank doet 6 november uitspraak.