Meppen heeft het duurzaamste huis van Drenthe

Het duurzaamste huis van Drenthe staat in Meppen. Huub Onland en Stieneke Lucassen hebben de verkiezing van de Nationale Duurzame Huizen Route gewonnen.

Twaalf huizen in Drenthe deden mee aan de wedstrijd. De organisatie wil met de wedstrijd mensen motiveren hun huis duurzamer in te richten. Het publiek koos voor het huis in Meppen als succesvolste project. De eigenaren hebben het huis zelf gebouwd met milieuvriendelijke en hergebruikte materialen. De woning is off-grid, wat zelfvoorzienend betekent.Gedeputeerde Tjisse Stelpstra gaat volgende week zaterdag naar de woning toe om de prijs uit te reiken. Het huis doet nu ook mee voor de prijs 'Het duurzaamste huis van Nederland'.